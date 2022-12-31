Быстрые салаты на Новый год: приготовит даже ребенок
Перед каждым праздником хозяйка ищет рецепты салатов, которые можно приготовить на Новый год. Хочется удивить гостей приятным вкусом и не простоять все время на кухне.
UAportal предлагает вам подборку рецептов, которая не требует никаких специальных кулинарных знаний. Их не нужно долго готовить и справиться с рецептами сможет даже ребенок.
Салат "Загадка" с яичными блинчиками
Для этого рецепта нам понадобится:
- твердый сыр
- колбаса "салями"
- сырая морковь
- 4 яйца
- 0,5 ложки крахмала
Рецепт приготовления салата:
Яйца взбиваем с крахмалом и солью, жарим на сковороде. Должно получиться 5 тонких и упругих блинов.
Нарезаем их соломкой. Мелко натираем сырую морковь и сыр, режем колбасу салями.
Все перемешиваем и заправляем его майонезом с чесноком.
Салат "Экспресс"
Для этого рецепта нам понадобится:
- 1 свежий помидор
- сухари из белого хлеба (можно уже готовые)
- 1 пачка плавленых сырков
- 1 чеснок
- зелень
- майонез
Рецепт приготовления салата:
Помидор режем соломкой, сыр натираем, зелень измельчаем. Всё перемешаем и добавляем сухарики перед подачей на стол.
Салат "Быстрая фасолька"
Для приготовления этого салата нам понадобится:
- банка красной фасоли в собственном соку
- крабовые палочки 200 г
- 3 вареных яйца
- сметана
- зелень
- специи по вкусу
Рецепт приготовления этого салата:
Отваренные яйца и крабовые палочки измельчите. Быстро перемешайте все последующие ингредиенты, ведь это быстрый рецепт.
Салат "Миледи"
Для приготовления этого быстрого салата нам понадобится:
- пол банки консервированного горошка
- 300 г отварного куриного филе
- 150 г свежих огурцов
- сметана
- укроп
- специи по вкусу.
Рецепт приготовления вкусного салата:
Отварите филе в подсоленной воде, затем измельчите небольшими кубиками. Огурцы нашинкуйте небольшими кружочками. Сложите все в салатник и перемешайте. Это очень быстро и вкусно.
Салат "Свекла с секретом"
Для приготовления этого салата нам понадобится:
- отварная или запеченная свекла
- укроп
- кукуруза консервированная
- красный лук
- чеснок
- майонез
Приготовление салата:
Запеченную свеклу натрите на терке. Красный лук порежьте небольшими колечками. Добавьте это в кукурузу, затем выдавите чеснок на вкус, измельченную зелень и майонез. Перемешайте.
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