Быстрые заготовки холодных напитков: Как сделать сироп для лимонада всего из двух ингредиентов

Как сделать сироп для лимонада из сахара и воды

Редакция кулинарного сайта Shuba поделилась простым рецептом домашнего сиропа, который можно использовать для приготовления лимонада, холодного чая или коктейлей. Этот сироп легко сделать дома, а его продолжительность хранения составляет до месяца, если хранить его в стерилизованной посуде.

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Ингредиенты:

1 стакан воды

1,5 стакана сахара

Инструкция:

В глубоком сосуде смешайте воду и сахар; Поставьте сосуд на средний огонь и доведите смесь до кипения. После этого убавьте огонь и держите на медленном огне еще 2-3 минуты, пока сахар полностью растворится; Снимите сосуд с огня и оставьте сироп остывать до комнатной температуры; Перелейте охлажденный сироп в стеклянную банку или бутылку с плотной крышкой; Храните в холодильнике сироп.

Теперь у вас есть домашний сироп, готовый к использованию в вашем любимом напитке. Наслаждайтесь его свежестью и вкусом!

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