Быстрый и сытный завтрак: Как приготовить нежные ленивые вареники
Ленивые вареники – это упрощенный вариант традиционных украинских вареников, которые всегда радуют нас своими вкусностями и являются идеальным блюдом для завтрака.
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Этот рецепт, которым поделилась блоггер polli_cooking, отлично подходит для тех, кто не хочет заморачиваться замесом теста, поскольку в этом блюде начинка и тесто сливаются в одно целое. Результатом является нежный и сладкий по вкусу десерт, который даже детям понравится.
Ингредиенты:
- 200 г кисломолочного творога
- 1 яйцо
- 5-7 ст.л. муки
- 1-2 ч.л. сахара
- 0,5 ч.л. ванилина
Способ приготовления:
- Начнем с основы блюда – творога. В глубокой миске смешайте творог, яйцо, сахар и ваниль, и хорошо перемешайте вилкой до однородности.
- Добавляем муку и снова тщательно перемешиваем вилкой. Затем начните замешивать тесто влажными руками. Процесс обычно занимает всего несколько минут, но важно добиться однородной консистенции.
- Теперь переходим к формированию вареников. Посыпьте рабочую поверхность мукой и сформуйте из подготовленного теста колбаску. Разрежьте ее на небольшие кусочки и обваляйте их в муке, чтобы предотвратить прилипание.
- Большую кастрюлю наполните водой и доведите до кипения. Убавьте огонь, и постепенно положите ленивые вареники в горячую воду.
- Когда вареники всплывают на поверхность, они готовы. Достаньте и подавайте на стол.
- Ленивые вареники прекрасно сочетаются со сметаной, йогуртом, джемом, вареньем или сгущенкой. Добавьте ягоды или фрукты, чтобы создать больше вкусовых нюансов.
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