Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко показала, как выглядит без макияжа

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко 48-летняя Наталья Егорова в Инстаграмме показала фото, на котором она позирует на диване с пультом от телевизора. На этой фотографии бывшая первая леди столицы вообще не накрашена и выглядит великолепно.

Виталий и Наталья Кличко были замужем 25 лет. Пара воспитывает троих детей: сыновей Егора-Дениэла (2000 г.р.), Максима (2005 г.р.) и дочь Елизавету-Викторию (2002 г.р.).

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Также Егорова опубликовала видео 10-летней давности. На нем она занимается вокалом. Бывшая жена Кличко в спортивном костюме и без макияжа стоит у микрофона и поет.

"Посмотрите, что я нашла! Я не могу поверить, что прошло 10 лет с тех пор, как я стояла в классе на уроке вокала с одним моим любимым учителем, а теперь моим другом. Спасибо, мой дорогой, что помог мне найти свой голос... Время летит, воспоминания остаются", – подписала она эти кадры.

Напомним, в августе 2022 года по желанию обеих сторон мэр Киева Виталий Кличко развелся с Наталией почти после 26 лет брака. После развода Егорова снялась в откровенной фотосессии.

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