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Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко показала, как выглядит без макияжа

Былим Елена

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко показала, как выглядит без макияжа

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко 48-летняя Наталья Егорова в Инстаграмме показала фото, на котором она позирует на диване с пультом от телевизора. На этой фотографии бывшая первая леди столицы вообще не накрашена и выглядит великолепно.

Виталий и Наталья Кличко были замужем 25 лет. Пара воспитывает троих детей: сыновей Егора-Дениэла (2000 г.р.), Максима (2005 г.р.) и дочь Елизавету-Викторию (2002 г.р.).

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Также Егорова опубликовала видео 10-летней давности. На нем она занимается вокалом. Бывшая жена Кличко в спортивном костюме и без макияжа стоит у микрофона и поет.

"Посмотрите, что я нашла! Я не могу поверить, что прошло 10 лет с тех пор, как я стояла в классе на уроке вокала с одним моим любимым учителем, а теперь моим другом. Спасибо, мой дорогой, что помог мне найти свой голос... Время летит, воспоминания остаются", – подписала она эти кадры.

Напомним, в августе 2022 года по желанию обеих сторон мэр Киева Виталий Кличко развелся с Наталией почти после 26 лет брака. После развода Егорова снялась в откровенной фотосессии.

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