Бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева арестовали с возможностью многомиллионного залога

В четверг, 18 мая, суд принял решение о содержании бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 107 млн. грн. Об этом информирует прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро. Меры пресечения будут действовать до 14 июля. В зале суда Князева взяли под стражу.

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Предварительно Всеволод Князев утверждал, что предъявленное ему подозрение является "местой за определенные действия". Ранее суд также отправил под стражу адвоката Олега Горецкого, которого по версии следствия считают сообщником Князева.

Дело Князева: что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что Всеволод Князев, председатель Верховного Суда, подозревается в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов США, что было зафиксировано Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Позже САП подтвердила задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал этот случай самым большим раскрытием коррупции в судебной системе на протяжении всего существования НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители установили контакты владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для сокрытия преступной деятельности. Эта ситуация касалась договоренности о неправомерной выгоде для должностных лиц суда "в целях получения необходимого для этого предпринимателя решения".

"Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто пытался извлечь неправомерную выгоду для решения своих вопросов в суде. Это касается не только Верховного Суда, но и большинства судов на всей территории Украины", – заявили представители САП.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к масштабному взяточничеству. 19 апреля 2023 года Верховный Суд решил в пользу компании Жеваго продолжавшуюся с 2005 года судебную тяжбу и оставил у него 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

Кроме того, правоохранители проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум Верховного Суда 16 мая выразил недоверие Князеву, в результате чего он потерял должность председателя суда, но остается судьей до принятия решения Высшим советом правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщено о подозрении в неправомерном извлечении выгоды.

Князева избрали председателем Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017 г. он исполнял обязанности судьи и секретаря Верховной палаты Верховного Суда.

Ранее НАБУ получили записи разговоров судьи Князева по делу о рекордной взятке в $2,7 млн с помощью молодой агентки.

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