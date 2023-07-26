Бывшему нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене (видео)

0Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу. По данным следствия, эксдепутат распространял среди населения и политическое руководство стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Об этом сообщает ДБР.

"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству российской федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - заявили в ДБР.

Читайте также: Виллы по цене более миллиона гривен за ночь: нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов отдохнул на Мальдивах во время войны в люксовом отеле

Бывшему народному депутату Украины заявлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как сообщает следствие, сейчас он скрывается за границей.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, у депутата-слуги Аристова, отдыхавшего на островах, провели обыски.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!