Колишньому нардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді (відео)

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу. За даними слідства, ексдепутат поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Про це повідомляє ДБР.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - заявили в ДБР.

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Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як повідомляє слідство, наразі він переховується за кордоном.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, у депутата-слуги Арістова, що відпочивав на островах, провели обшуки.

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