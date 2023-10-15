Бюджетно и просто: как приготовить крем-суп из плавленых сырков
Если вы не хотите тратить время на приготовление пищи и при этом хотите вкусно поесть, предлагаем сварить крем-суп из плавленых сырков по рецепту от Shuba.
Ингредиенты:
Вода – 1.2 л
Картофель – 5 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый –1 шт.
Чеснок, зубчики – 1 шт.
Плавленый творог – 2 шт.
Куркума – 1/3 ч. л.
Соль каменная – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. ½ моркови натрите, нарежьте лук, поджарьте лук с морковью.
2. В кипящую воду вбросьте нарезанный картофель, морковь и чеснок.
3. После того как картофель и морковь сварятся, добавьте зажарку, куркуму, соль, нарезанные плавленые сырки и варите еще пару минут.
4. Готовый суп взбейте блендером. Еще раз доведите до кипения.
5. Подавайте с поджаренными сухариками.
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