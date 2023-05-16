Часть пенсионеров может получить более 6500 грн помощи: как подать заявку
В Украине часть пенсионеров может получить финансовую помощь Международной организации по миграции. Речь идет о 6600 гривен.
Эти средства могут предоставить по заявке пенсионерам от 65 лет и лицам с инвалидностью. Об этом сообщает "На пенсии".
Главное условие получения финансовой поддержки – граждане должны быть зарегистрированы и проживать в г. Никополь. Кроме этого, лицо не должно получать денежную помощь от какой-либо благотворительной организации в течение как минимум трех месяцев.
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Для оформления заявки следует обратиться с 8:30 до 16:00 в будни по адресам в Никополе:
- ул. Патриотов Украины, дом 94 (КЗ "Никопольский культурно-разрешительный центр");
- просп. Трубников, дом 48 (стадион "Металлург" им. А.И. Куценко);
- ул. Никитина, дом 3 (Филиал №1 "Оберег" КЗ "НКДЦ").
При себе нужно иметь оригиналы:
- паспорта или ID карты;
- индивидуального налогового номера;
- документов, удостоверяющих льготный статус.
Денежная помощь составляет 6660 грн. за 3 месяца, из расчета 2220 грн. в месяц на 1 члена семьи.
Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.
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