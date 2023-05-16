Частина пенсіонерів може отримати понад 6500 грн допомоги: як подати заявку

В Україні частина пенсіонерів може отримати фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції. Йдеться про 6600 гривень.

Ці кошти можуть надати за заявкою пенсіонерам від 65 років та особам з інвалідністю. Про це повідомляє "На пенсії".

Головна умова для отримання фінансової підтримки – громадяни мають бути зареєстровані та проживати у м. Нікополь. Окрім цього особа не має отримувати грошову допомогу від будь-якої благодійної організації упродовж щонайменше трьох місяців.

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Для оформлення заявки потрібно звернутися з 8:30 до 16:00 у будні за адресами у Нікополі:

вул. Патріотів України, будинок 94 (КЗ "Нікопольський культурно-дозвільний центр");

просп. Трубніков, будинок 48 (стадіон “Металург" ім. А.І. Куценка);

вул. Нікітіна, будинок 3 (Філія №1 “Оберіг" КЗ “НКДЦ").

При собі потрібно мати оригінали:

паспорта або ID картки;

індивідуального податкового номера;

документів, що засвідчують пільговий статус.

Грошова допомога становить 6660 грн за 3 місяці, з розрахунку 2220 грн на місяць на 1 члена сім’ї.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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