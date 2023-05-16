Часть пенсионеров может получить более 6500 грн помощи: как подать заявку

В Украине часть пенсионеров может получить финансовую помощь Международной организации по миграции. Речь идет о 6600 гривен.

Эти средства могут предоставить по заявке пенсионерам от 65 лет и лицам с инвалидностью. Об этом сообщает "На пенсии".

Главное условие получения финансовой поддержки – граждане должны быть зарегистрированы и проживать в г. Никополь. Кроме этого, лицо не должно получать денежную помощь от какой-либо благотворительной организации в течение как минимум трех месяцев.

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Для оформления заявки следует обратиться с 8:30 до 16:00 в будни по адресам в Никополе:

ул. Патриотов Украины, дом 94 (КЗ "Никопольский культурно-разрешительный центр");

просп. Трубников, дом 48 (стадион "Металлург" им. А.И. Куценко);

ул. Никитина, дом 3 (Филиал №1 "Оберег" КЗ "НКДЦ").

При себе нужно иметь оригиналы:

паспорта или ID карты;

индивидуального налогового номера;

документов, удостоверяющих льготный статус.

Денежная помощь составляет 6660 грн. за 3 месяца, из расчета 2220 грн. в месяц на 1 члена семьи.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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