Часть украинцев потеряла доплату к пенсии: у кого забрали надбавку

Украинские пенсионеры, кроме основных выплат, могут также получать надбавки. В частности, дополнительные средства выплачивались гражданам за проживание на территории радиоактивного загрязнения.

Впрочем, такую надбавку власти решили отменить. В Минсоцполитики и в Пенсионном фонде считают эти выплаты лишними, сообщает "На пенсии".

Ранее некоторые украинцы могли получать дополнительно к пенсии доплату в размере от 1 до 3 минимальных зарплат. Эту надбавку отменили из-за дефицита бюджета.

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В ПФУ сообщили, что доплаты лишены пенсионеры, которые не работают и проживают на территории радиоактивного загрязнения. В частности, потому, что пенсионеры из других областей покупали землю на территориях радиационного загрязнения, а затем подавали заявку на выплату надбавки.

Отмена не касается пенсионеров-ликвидаторов и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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