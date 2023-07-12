Частина українців втратила доплату до пенсії: в кого забрали надбавку

Українські пенсіонери окрім основних виплат можуть також отримувати надбавки. Зокрема, додаткові кошти виплачували громадянам за проживання на території радіоактивного забруднення.

Втім, таку надбавку влада вирішила скасувати. У Мінсоцполітики і в Пенсійному фонді вважають ці виплати зайвими, повідомляє "На пенсії".

Раніше деякі українці могли отримувати додатково до пенсії доплату у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат. Цю надбавку скасували через дефіцит бюджету.

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У ПФУ повідомили, що доплат позбавлені пенсіонери, які не працюють і проживають на території радіоактивного забруднення. Зокрема, через те, що пенсіонери з інших областей купували землю на територіях радіаційного забруднення, а потім подавали заявку на виплату надбавки.

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Скасування не стосується пенсіонерів-ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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