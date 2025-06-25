Часть военных может получить доплату в июле: кого касается

В июле 2025 г. украинские военные могут рассчитывать на дополнительные выплаты к основному денежному обеспечению за успешные боевые действия, в частности за уничтожение или захват техники противника. Доплаты зависят от типа вражеской техники. Например, за уничтожение или захват военных грузовиков, специализированных автомобилей, малых судов, инженерной техники или тягачей предусмотрена выплата более 12 тысяч гривен.

Высокие вознаграждения касаются боевой авиации и кораблей. В частности, за уничтожение боевого самолета или зенитного ракетного комплекса военнослужащий получит более 120 тысяч гривен, тогда как за танк или самоходную артиллерийскую установку около 49 тысяч. Вознаграждение за другую технику - вертолеты, БМП, БТРы, РСЗО, беспилотники и другие объекты - колеблется в пределах от 24 до 60 тысяч гривен в зависимости от типа цели. Об этом сообщают в Министерстве обороны.

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Кроме индивидуальных вознаграждений, предусмотрены коллективные выплаты военным подразделениям за эффективное выполнение боевых задач. Такие суммы начисляются на равные части или соединения, после чего распределяются между участниками операций. К примеру, за выполнение заданий на уровне бригады военные могут получить общую сумму до 365 тысяч гривен, полка или батальонно-тактической группы — более 240 тысяч, а для батальонов, рот или меньших подразделений вознаграждение может составлять от 60 до 120 тысяч гривен. Размер выплаты каждому бойцу будет зависеть от его личного взноса в достижение результата.

Такие доплаты являются элементом системы поощрения и признания профессионального мастерства украинских защитников, ежедневно противостоящих вооруженной агрессии РФ.

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