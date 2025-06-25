Частина військових може отримати доплату у липні: кого стосується

У липні 2025 року українські військові можуть розраховувати на додаткові виплати до основного грошового забезпечення за успішні бойові дії, зокрема за знищення чи захоплення техніки противника. Доплати залежать від типу ворожої техніки. Наприклад, за знищення або захоплення військових вантажівок, спеціалізованих автомобілів, малих суден, інженерної техніки чи тягачів передбачена виплата понад 12 тисяч гривень.

Найвищі винагороди стосуються бойової авіації та кораблів. Зокрема, за знищення бойового літака або зенітного ракетного комплексу військовослужбовець отримає понад 120 тисяч гривень, тоді як за танк чи самохідну артилерійську установку — близько 49 тисяч. Винагорода за іншу техніку — гелікоптери, БМП, БТРи, РСЗВ, безпілотники та інші об'єкти — коливається в межах від 24 до 60 тисяч гривень залежно від типу цілі. Про це повідомляють у Міністерстві оборони.

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Окрім індивідуальних винагород, передбачені також колективні виплати військовим підрозділам за ефективне виконання бойових завдань. Такі суми нараховують на рівні частини чи з’єднання, після чого розподіляють між учасниками операцій. Наприклад, за виконання завдань на рівні бригади військові можуть отримати загальну суму до 365 тисяч гривень, полку або батальйонно-тактичної групи — понад 240 тисяч, а для батальйонів, рот чи менших підрозділів винагорода може становити від 60 до 120 тисяч гривень. Розмір виплати кожному бійцю залежатиме від його особистого внеску в досягнення результату.

Такі доплати є елементом системи заохочення та визнання професійної майстерності українських захисників, які щоденно протистоять збройній агресії РФ.

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