Части украинцев придется платить дополнительную 1 000 грн за газ: кому поступит новая квитанция

Начиная с мая 2025 года, жители отдельных многоэтажек в Украине будут получать еще одну платежку. Она будет касаться технического обслуживания газовых сетей, проходящих внутри дома.

Цена этой услуги определяется отдельно для каждого дома – учитывается протяженность трубопроводов, количество соединений, вентилей, а также особенности конкретного населенного пункта. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ООО "Газораспределительные сети Украины".

В некоторых случаях сумма за обслуживание может доходить до 1 000 гривен. Если газовая система в доме функционирует более 25 лет, ее технический осмотр и обслуживание будут осуществлять раз в три года. В новостройках этот срок составит пять лет.

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При этом стоимость самого газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр, поскольку действует мораторий на повышение тарифов в период военного положения.

Будут ли повышаться цены на газ в ближайшее время

В Кабмине неоднократно подчеркивали: стоимость газа для населения будет оставаться неизменной как минимум до окончания военного положения и в течение шести месяцев после его завершения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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