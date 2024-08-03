Чего ждать мужчинам, не прошедшим ВЛК: в Минобороны объяснили

Министерство обороны Украины разъяснило последствия для военнообязанных, не прошедших военно-врачебную комиссию (ВЛК). Согласно украинскому законодательству, до 16 июля 2024 г. все военнообязанные граждане должны были не только встать на военный учет или обновить свои данные, но и пройти ВЛК, как сообщают Новости.LIVE.

Полковник Марко Андрусяк на официальном YouTube-канале Минобороны подчеркнул важность прохождения медкомиссии, приравняв ее к обновлению военно-учетных данных. ВЛК определяет пригодность личности к военной службе, что позволяет государству оценить реальный мобилизационный ресурс и готовность страны к защите.

По словам Андрусяка, игнорирование прохождения медосмотра, как и необновление военно-учетных данных, влечет административную ответственность. Важно отметить, что эти нарушения рассматриваются отдельно. Таким образом, даже если военнообязанный обновил свои данные, но не явился на медосмотр, он все равно может быть оштрафован.

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Размер штрафа для физических лиц составляет от 17000 до 25500 гривен. Для должностных и юридических лиц санкции более строги - от 34 000 до 59 000 гривен.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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