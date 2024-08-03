Чого очікувати чоловікам, які не пройшли ВЛК: у Міноборони пояснили

Міністерство оборони України роз'яснило наслідки для військовозобов'язаних, які не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК). Згідно з українським законодавством, до 16 липня 2024 року всі військовозобов'язані громадяни мали не лише стати на військовий облік або оновити свої дані, але й пройти ВЛК, як повідомляють Новини.LIVE.

Полковник Марко Андрусяк на офіційному YouTube-каналі Міноборони підкреслив важливість проходження медкомісії, прирівнявши її до оновлення військово-облікових даних. ВЛК визначає придатність особи до військової служби, що дозволяє державі оцінити реальний мобілізаційний ресурс та готовність країни до захисту.

За словами Андрусяка, ігнорування проходження медогляду, як і неоновлення військово-облікових даних, тягне за собою адміністративну відповідальність. Важливо зазначити, що ці порушення розглядаються окремо. Таким чином, навіть якщо військовозобов'язаний оновив свої дані, але не з'явився на медогляд, він все одно може бути оштрафований.

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Розмір штрафу для фізичних осіб становить від 17 000 до 25 500 гривень. Для посадових та юридичних осіб санкції суворіші - від 34 000 до 59 000 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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