Чем и как вымыть духовку перед выпеканием пасок: простые способы

По народным приметам и суевериям, выпекание пасхальных пасок должно происходить в чистом доме, а на кухне должно быть тихо. Считается, что только тогда куличи испекутся так, как надо, а это должно быть главным признаком того, что праздник будет удачным.

Если вы верите во всевозможные приметы, то следует подготовить достойно и духовку перед тем, как ставить в нее куличи. И вымывать "печку" лучше не химическими средствами, а "народными", как сода, лимон, уксус, сухая горчица и т.д.

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В духовом шкафу можно прокипятить воду с цитрусовыми пробками. Этот способ еще и освежит воздух внутри и ваша выпечка не будет пахнуть мясом или рыбой, которые готовились в духовке к этому. Об этом вы можете прочитать по этой ссылке.

Кожи из цитрусовых нужно разложить на глубокий противень, всунуть его в духовку и налить где-то литр воды. Поставьте на конвекцию и на 60 градусов и включите духовку, чтобы она поработала около часа. Когда пары с цитрусовыми шкурками будут обволакивать духовку, они будут разъедать засохший жир и уничтожать ароматы.

После такой обработки духовку следует вымыть кухонной губкой.

Вместо цитрусовых шкурок таким же способом используют лимонную кислоту. Растворяют пакет на литр теплой воды.

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А еще можно попытаться помыть духовку с использованием нашатырного спирта. Небольшое количество жидкости наливают в глубокий противень и оставляют на ночь в духовке. Утром спирт нужно смешать с водой и протереть стенки духовки.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

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