Чем нужно подкармливать клубнику, чтобы иметь невероятный урожай: советы дачников

Во время выращивания клубники следует не забывать о подкормке ягоды. Это поможет собрать больший урожай со спелыми и сочными ягодами.

Дачники имеют свои советы по подкормкам для клубники. Совершенно не обязательно покупать готовые смеси, поскольку их можно сделать самостоятельно.

Для лучшего урожая понадобится борная кислота. 0,5 ч. л кислоты следует развести в 0,5 стакана горячей воды. Получившуюся смесь надо влить в 10 л холодной воды.

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Дачники используют раствор для обработки листьев и цветов клубники в период активного цветения. Это позволит значительно улучшить урожай.

Еще одним вариантом подкормки является пепел. Он насыщает почву питательными веществами.

Достаточно 1 горсти пепла на куст клубники. Также можно сделать настойку, смешав 250 г золы, 1 л кипятка и 10 л воды. Настоем нужно поливать клубнику под корень.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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