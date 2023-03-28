Чим треба підживлювати полуницю, щоб мати неймовірний врожай: поради дачників

Під час вирощування полуниці варто не забувати про підживлення ягоди. Це допоможе зібрати більший врожай зі стиглими та соковитими ягодами.

Дачники мають свої поради щодо підживок для полуниці. Зовсім не обов'язково купувати готові суміші, оскільки їх можна зробити самостійно.

Для кращого врожаю знадобиться борна кислота. 0,5 ч. л кислоти потрібно розвести у 0,5 склянки гарячої води. Отриману суміш треба влити у 10 л холодної води.

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Дачники використовують розчин для обробки листя та квітів полуниці у період активного цвітіння. Це дозволить значно покращити врожай.

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Ще одним варіантом підживки є попіл. Він насичує ґрунт поживними речовинами.

Достатньо 1 жмені попелу на кущ полуниці. Також можна зробити настоянку, змішавши 250 г золи, 1 л окропу та 10 л води. Настоєм потрібно поливати полуницю під корінь.

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