Чем подкармливать чеснок в конце апреля, чтобы получить большие головки: советы садоводам

Как удобрить чеснок в апреле, чтобы получить богатый урожай

В конце апреля на чесноке активно нарастают листья, и совсем скоро запас питания в семенах закончится, концы перьев начнут желтеть. Если не внести удобрения, листья перестанут развиваться, пожелтеют полностью, и плод не сможет правильно развиваться.

Чтобы этого избежать первая подкормка, обязательно должен содержать азот в аммиачной и нитратной форме. В противном случае в холодной почве от подкормки не будет толку.

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Сначала растения нужно удобрить аммиачной селитрой, а затем магнием и серой. Благодаря азоту произойдет нарастание листьев, а магний поможет чесноку усваивать фосфор, чтобы успешно развивалась корневая система. Если перед тем как посадить чеснок вы не удобряли землю фосфором, то перед подкормкой вкопать гранулы в бороздки вдоль ряда можно прямо сейчас.

Все подкормки в совместной работе ускорят рост и развитие чеснока, достигнет высоты 80-90 см и даст головки весом до 130 граммов.

Для приготовления 10 литров раствора необходима столовая ложка аммиачной селитры и столовая ложка сульфата магния. Перемешиваем вещества в воде и приступаем к поливу.

Если просто полить растение раствором, то особой пользы не будет. Это потому, что корни чеснока располагаются достаточно глубоко, и чтобы раствор попал в них, нужно знать один лайфхак.

Вдоль ряда почти вплотную к растениям нужно сделать глубокую бороздку, в которую выливаем питательный раствор. Благодаря локальному внесению подкормки удастся с помощью минимального количества удобрений достичь наибольшей эффективности. Следующую подкормку чеснока нужно провести примерно через месяц.

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