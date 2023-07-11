Чем подкармливать туи, чтобы пышно росли: советы огородников

Туя хорошо приживается в нашем климате, быстро растет и украшает сад. Как правильно ухаживать за туями подскажет UaPortal.

Подкормка

Это растение требует определенного количества минералов и питательных веществ. Опытные садоводы советуют подкармливать ту.ю три раза в год:

в марте-апреле;

в первой половине июля;

осенью, на рубеже сентября и октября.

Каким удобрением подкармливать туи?

Универсального удобрения для питания туи не существует. Потребности растения изменяются в зависимости от сезона.

Основной составляющей весенне-летних удобрений является азот. Он способствует быстрому росту новых побегов и формированию гущевой кроны. Вы можете использовать жидкое удобрение для полива или сухое, вносимое непосредственно в грунт. Однако если вы решите воспользоваться гранулированным удобрением пролонгированного действия, следует помнить, что его можно применять только весной.

Относительно осенней обработки важно обеспечить ту калием, магнием и фосфором, что поможет ей лучше перезимовать. Азот в этот период сделает молодые побеги слишком уязвимыми к низким температурам.

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Органические удобрения для туи

Органическими удобрениями сложнее перенасытить почву. Кроме того, они обеспечивают растение не только питательными элементами, но и полезными почвенными микроорганизмами, а также улучшают структуру почвы, делают ее воздухопроницаемым и проницаемым для воды.

Это способствует укреплению растения и повышает его устойчивость к заболеваниям. Поэтому навоз или компост можно безопасно вносить под туи раз в год. Чаще использовать органические удобрения не нужно.

Напомним, мы уже писали об универсальном способе подкормки растений в саду.

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