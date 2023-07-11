Чим підгодовувати туї, щоб пишно росли: поради городників

Туя добре приживається у нашому кліматі, швидко росте та прикрашає сад. Як правильно доглядати за туями підкаже UaPortal.

Підживлення

Ця рослина вимагає певної кількості мінералів та поживних речовин. Досвідчені садівники радять підживляти тую три рази на рік:

у березні-квітні;

у першій половині липня;

восени, на межі вересня та жовтня.

Яким добривом підживлювати туї?

Універсального добрива для харчування туї не існує. Потреби рослини змінюються залежно від сезону.

Основною складовою весняно-літніх добрив є азот. Він сприяє швидкому зростанню нових пагонів і формуванню гущавої крони. Ви можете використовувати рідке добриво для поливу або сухе, що вноситься безпосередньо в ґрунт. Однак, якщо ви вирішите скористатись гранульованим добривом пролонгованої дії, слід пам'ятати, що його можна застосовувати лише навесні.

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Щодо осінньої обробки, важливо забезпечити тую калієм, магнієм та фосфором, що допоможе їй краще перезимувати. Азот у цей період зробить молоді пагони надто вразливими до низьких температур.

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Органічні добрива для туї

Органічними добривами складніше перенасичити грунт. Крім того, вони забезпечують рослину не тільки поживними елементами, але й корисними ґрунтовими мікроорганізмами, а також покращують структуру ґрунту, роблять його повітропроникним та проникливим для води.

Це сприяє зміцненню рослини та підвищує її стійкість до захворювань. Тому гній або компост можна безпечно вносити під туї раз на рік. Частіше використовувати органічні добрива не потрібно.

Нагадаємо, ми вже писали про універсальний спосіб підживлення рослин в саду.

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