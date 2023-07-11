Чем подкармливать туи, чтобы пышно росли: советы огородников
Туя хорошо приживается в нашем климате, быстро растет и украшает сад. Как правильно ухаживать за туями подскажет UaPortal.
Подкормка
Это растение требует определенного количества минералов и питательных веществ. Опытные садоводы советуют подкармливать ту.ю три раза в год:
в марте-апреле;
в первой половине июля;
осенью, на рубеже сентября и октября.
Каким удобрением подкармливать туи?
Универсального удобрения для питания туи не существует. Потребности растения изменяются в зависимости от сезона.
Основной составляющей весенне-летних удобрений является азот. Он способствует быстрому росту новых побегов и формированию гущевой кроны. Вы можете использовать жидкое удобрение для полива или сухое, вносимое непосредственно в грунт. Однако если вы решите воспользоваться гранулированным удобрением пролонгированного действия, следует помнить, что его можно применять только весной.
Относительно осенней обработки важно обеспечить ту калием, магнием и фосфором, что поможет ей лучше перезимовать. Азот в этот период сделает молодые побеги слишком уязвимыми к низким температурам.
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Органические удобрения для туи
Органическими удобрениями сложнее перенасытить почву. Кроме того, они обеспечивают растение не только питательными элементами, но и полезными почвенными микроорганизмами, а также улучшают структуру почвы, делают ее воздухопроницаемым и проницаемым для воды.
Это способствует укреплению растения и повышает его устойчивость к заболеваниям. Поэтому навоз или компост можно безопасно вносить под туи раз в год. Чаще использовать органические удобрения не нужно.
Напомним, мы уже писали об универсальном способе подкормки растений в саду.
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