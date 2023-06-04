Чем подкормить морковь, чтобы вредители не съели урожай

Чем подпитывать морковь от вредителей – два способа подкормки моркови для щедрого урожая

Морковь нуждается в подкормке, чтобы не было гниения, болезней и порчи от вредителей. Еще молодые растения можно подкармливать двумя действенными способами.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" рассказали, что после второго прореживания морковь нужно подлить раствором марганца. Тогда урожай будет чистым и щедрым.

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1. Раствор марганцовки для моркови. Разведите в 10-литровом ведре 3 г марганца и 2-3 г борной кислоты. Одного ведра хватит на 3-4 квадратных метра. Через три недели повторите такой полив.

Благодаря этому морковь будет чистой и без вредителей. Только перед поливом этим раствором пролейте морковные посадки чистой водой.

2. Раствор перца от морковной мухи. Морковная муха может в считанные дни свести насмарку весь урожай моркови. Муха, как и все ее родственники, летит на запах. Чтобы отразить у нее "обоняние", можно опрыскивать растение красным или черным молотым перцем.

Возьмите 1 ст. ложку перца и разведите на 10 л воды. Опрыскивайте морковные посадки. Этого раствора хватает на 10 кв. метров.

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Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, это действительно работает.

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