Чем подкормить укроп, чтобы урожай был пышным и щедрым

Два способа подкормки укропа - чем прикормить укроп - подкормка укропа нашатырным спиртом и золой

Многие дачники и огородники считают, что все знают о укропе. Он прекрасно распространяется самосевом, но зелень выращенная на грядке обычно вкуснее.

Чтобы получить пышный и щедрый урожай, важно укроп подкармливать. В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" назвали два действенных способа подкормки этого растения.

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1. Опрыскивание нашатырным спиртом. В этом веществе присутствует такое количество азота, необходимое для увеличения массы зелени. Вдобавок к этому, благодаря аммиаку он быстрее усваивается.

Чтобы сделать такое удобрение, нужно растворить 1 ч. л. аммиака в 1 литре воды. Этим составом окропляем укроп.

2. Зола. Калий и фосфор – необходимые компоненты для отличного роста укропа, которые присутствуют в древесной золе. Поэтому берем ведро воды, растворяем столовую ложку нашатыря и 1 стакан золы. Полученный состав процеживаем и пульверизируем укроп. Первый полив через 7 дней после посадки повторять через 7-10 дней.

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