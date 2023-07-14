Чем смыть автозагар быстро и эффективно: 10 действенных методов

Для хорошего загара без вредного воздействия солнца многие люди используют автозагар. Но некоторые средства ложатся или смываются неровно, оставляя пятна. Как их стереть, подскажет UaPortal.

Скраб

Нанесите на кожу и хорошо потрите. Скраб можно заменить морской солью или кофейной гущей.

Перекись водорода

Смешайте перекись с водой (на одну часть перекиси три части воды) и протрите кожу этой смесью.

Крем

Возьмите самый жирный, какой у вас есть. Нанесите его на участки с автозагаром и походите несколько часов. После этого примите горячую ванну.

Лимон

Разрежьте его на части и обработайте нужные места. После этого примите душ со скрабом.

Сода

Соедините соду с лимоном или его соком и нанесите эту смесь на 5 минут.

Пена для бритья

Распарьтесь в душе, нанесите на пену для бритья и слегка побрейте кожу. Делайте это аккуратненько.

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Зубная паста

Нанесите белую зубную пасту и помассируйте участок кожи.

Энзимная маска

Возьмите тканевую энзимную маску. Она не только смоет автозагар, но и улучшит цвет кожи.

Ацетон или спирт

Возьмите ватный тампон, намочите его и вотрите в нужное место.

Детское масло

Смажьте кожу растительным маслом и подержите 10-30 минут.

Напомним, мы уже писали, как получить идеальный оттенок загара.

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