Чим змити автозасмагу швидко та ефективно: 10 дієвих методів

Для гарної засмаги без шкідливого впливу сонця багато людей використовують автозасмагу. Та деякі засоби лягають або змиваються нерівно, залишаючи плями. Як їх стерти, підкаже UaPortal.

Скраб

Нанесіть його на шкіру та добре потріть. Скраб можна замінити морською сіллю або кавовою гущею.

Перекис водню

Змішайте перекис з водою (на одну частину перекису три частини води) і протріть шкіру цією сумішшю.

Крем

Візьміть найжирніший, який у вас є. Нанесіть його на ділянки з автозасмагою і походіть кілька годин. Після цього прийміть гарячу ванну.

Лимон

Розріжте його на частини та обробіть потрібні місця. Після цього прийміть душ зі скрабом.

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Сода

З’єднайте соду з лимоном або його соком і цю суміш нанесіть на 5 хвилин.

Піна для гоління

Розпартеся в душі, нанесіть на автозасмагу піну і злегка поголіть шкіру. Робіть це акуратно.

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Зубна паста

Нанесіть білу зубну пасту і помасажуйте ділянку шкіру.

Ензимна маска

Візьміть тканинну ензимну маску. Вона не тільки змиє автозасмагу, а й покращить колір шкіри.

Ацетон чи спирт

Візьміть ватний тампон, намочіть його і втирайте в потрібне місце.

Дитяча олія

Змастіть шкіру олією та потримайте 10-30 хвилин.

Нагадаємо, ми вже писали, як отримати ідеальний відтінок засмаги.

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