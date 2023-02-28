Чем удобрять почву, чтобы получить богатый урожай: советы огородникам

По прогнозам синоптиков, весна в этом году будет ранней и очень теплой, поэтому нужно готовиться к посевному сезону. Уже в начале марта можно начинать удобрять землю. Однако следует знать, какие именно удобрения могут принести ожидаемый результат и значительно увеличить урожай.

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Удобрения из перегноя можно использовать не во всех случаях. К тому же свежим навозом нельзя удобрять почву. Рассада может погибнуть из-за слишком концентрированного состава навоза.

Чтобы удобрить землю перегноем, нужно распределить его по грядке граблями разбивая большие куски. На 1 квадратных метров земли советуют использовать 7-10 литров перегноя. Перегной подходит для здорового роста огурцов, баклажанов, тыквы, плодовых деревьев и ягодных кустов.

Удобрения из поваренной соли будут отпугивать улиток и кротов, защитить рассаду от фитофтороза и повысить плодородие почвы. Немного соли нужно насыпать в грядки, но не слишком много, ведь засоленные почвы не будут давать хороший урожай. На 1 квадратный метр достаточно маленькой горсти соли.

Удобрять землю солью полезно после дождя или полить землю после посыпания. Некоторые специалисты утверждают, что соль может даже улучшить вкус помидоров, свеклы, моркови и картофеля.

Компостные удобрения тоже лучше брать зрелые, ведь у свежих слишком много азота. Компост может сделать почву рыхлой и привлечет дождевые черви, которые полезны для посевов. Удобрения следует разбрасывать на грядке, а затем перекопать землю. Делать это нужно примерно за месяц до посадки рассады. Это удобрение любят кабачки, капуста, редис, клубника и огурцы.

Минеральные удобрения лучше народных средств, ведь точно помогают повысить плодородие почвы. Азотные, фосфорные или калийные удобрения можно приобрести в специализированных магазинах. На упаковках средств обычно указывают, для каких почв и для выращивания овощей они подходят.

Напомним, ранее мы писали о том, как значительно увеличить урожай клубники.

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