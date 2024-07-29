Черные запорожцы отразили масштабное наступление россиян на Кураховском направлении (эффектное видео)

Украинские военные продолжают отражать атаки российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои идут на Кураховском направлении.

Там масштабное наступление врага отражали механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, специальный батальон OPFOR и самоходный артиллерийский дивизион 31 механизированной бригады. Видео обнародовало 29 июля оперативное командование "Север".

"Масштабное наступление россиян на Кураховском направлении удалось отразить героическим воинам 72 ОМБр им. Черных Запорожцев и 214 отдельному специальному батальону OPFOR при поддержке САДн 31 ОМБр", – говорится в сообщении.

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Российские захватчики попытались прорвать оборону с применением более десяти единиц бронетехники. Силы обороны поразили танки и БМП, а затем начали добивать экипажи и десант, бежавший к своим позициям пешком.

Напомним, в ночь на 27 июля в россии был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

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