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Война в Украине

Черные Запорожцы разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара (видео)

Анастасия Крыщук

Черные Запорожцы разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся вблизи Угледара Донецкой области.

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили колонну вражеской бронетехники. Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook.

"Угледар. Мы держим его!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили передвижение механизированной колонны оккупационных войск. На следующих кадрах видны попадания и ликвидация российской бронетехники.

Точное время и место уничтожения военной техники оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Роботиного на Запорожском направлении бойцы сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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Война в Украине