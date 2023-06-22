Четыре действенных совета, чтобы на помидорах не появлялось "черное дно"

Как избежать гниения помидор - уход за томатами на огороде

Помидоры иногда становятся жертвами верхового гниения. Поэтому на некоторых из них могут появиться чёрные пятна.

Причина верхушечной гнили на помидорах не в заражении насекомыми. Эта проблема, известная как "черное дно", возникает в основном из-за нехватки кальция, вызванного засушливыми условиями. Об этом сообщает Sante Plus.

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В период засухи, когда воды мало, кальций больше не циркулирует свободно, и это приводит к вершинной гнили. Существуют различные домашние средства, которые повышают содержание кальция, в частности, посадка помидоров с антацидными таблетками или разбрасывание яичной скорлупы в лунках. Эти способы не напрасны и не нанесут вашим растениям вреда, но они не являются чудодейственными и вряд ли будут иметь какое-либо реальное значение.

Первые помидоры сезона наиболее чувствительны и требуют большее количество кальция для своего роста. Поскольку растение перемещает кальций из своих корней, стебля и листьев, поэтому на созревание плодов не останется. Поэтому это может привести к черной, кашевидной гнили.

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Как предотвратить и избежать "черного дна" томатов?

1. Хорошо поливайте помидоры. Чтобы ваши помидоры больше цвели и лучше росли, опытные садоводы рекомендуют вносить в среднем 1 литр воды в день на одно растение помидора. Подойдет шланг или воронка. Этот запас воды больше нужен при выращивании томатов в контейнерах, где они обладают свойством быстрее высыхать.

Чтобы избежать болезней листьев, избегайте намокания листьев при поливе. В идеале, чем дольше вы держите листья сухими, тем лучше.

2. Добавьте мульчи вокруг томатов. Рассыпьте слой органической мульчи толщиной 5 см вокруг основания ваших растений. Это поможет почве сохранить больше влаги, чтобы предотвратить быстрое высыхание между поливами или дождями. Отлично подойдет солома, скошенная трава, измельченные листья или измельченная кора.

3. Не переусердствуйте. Очень много удобрений может привести к ускорению роста растений, не имея времени для надлежащей циркуляции кальция для здорового роста.

Лучший способ увеличить количество питательных веществ в почве – добавить слой хорошо перепревшего компоста (толщиной 3-5 см) перед весенней посадкой. Компост будет медленно выделять питательные вещества и одновременно улучшать структуру почвы.

4. Позаботьтесь о корнях. Старайтесь не беспокоить корневую зону растения томата, чтобы оно могло максимально поглощать кальций. Например, не закапывайте корневую зону растения и держите подальше от сорняков слой мульчи.

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