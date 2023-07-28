Четыре невероятных места в Украине, о которых мало кто знает

Куда поехать отдыхать летом в Украине – где можно отдохнуть в Украине во время войны

В Украине десятки невероятно красивых, порой мистических и уникальных мест. Некоторые из них остаются без внимания туристов, наведываются туда – единицы.

Неиспорченная дикая природа, камни покрытые мхом, кусты папоротника, прозрачная и голубая вода, невероятная форма... Поэтому UAportal предлагает подборку пяти интересных мест в Украине для путешествий.

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Озеро "Горный глаз" (Черновицкая область)

Черновицкая область известна своей красотой и уникальными природными объектами. Одним из них является озеро "Горный глаз", куда съезжаются туристы со всего мира. Также это место известно как Буковинский глаз, Карпатский глаз и Черный глаз.

Это озеро природного происхождения расположено на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Его форма – довольно интересная и действительно похожа на глаз, окруженный горными склонами.

Адрес: с. Нижний Можжевельник, Путильский район, Черновицкая область. GPS координаты: 47°51′17″ с. ш. 25°01′24″ и. д.

Озеро "Сердце Подолья" (Винницкая область)

Еще одним уникальным туристическим местом в Украине является озеро "Сердце Подолье", расположенное в Винницкой области.

Адрес: с. Трудолюбовка, Винницкая область. Географические координаты – 48.946508, 27.867052.

Озеро Сердце Подолья Винницкая область

Бухтивецкий водопад (Ивано-Франковская область)

Бухтивецкий водопад – один из самых красивых городов Ивано-Франковской области, хоть и рекордов водопад не бьет. Здесь только один каскад, более 8 метров высоты и 2 метра широты.

Недалеко от водопада располагается просторная лужайка, где туристы могут разбить палатки. А в 50 метрах от Бухтивецкого водопада располагается Капельковый водопад, в 300 м – водопад Бухтивецкий верхний, а в 1,2 км – водопад Дзвинка.

Бухтивецкий водопад

Адрес: урочище Бухтовец, левый приток Быстрицы Надворнянской, вблизи села Буково Ивано-Франковской области.

Водопад Бурбун (Хмельницкая область)

В каньоне реки Бобровка, возле села Лисец Дунаевецкого района Хмельницкой области, находится райский уголок – водопад Бурбун.

Водопад впадает в озеро с зеркально чистой и прозрачной водой. Однако даже летом вода здесь очень холодная, а все потому, что ущелье сформировалось из кремниевых пород и ракушняка. Высота "Бурбуна" – пять метров.

Водопад Бурбун Хмельницкая область

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