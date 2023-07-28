Чотири неймовірні місця в Україні, про які мало хто знає

В Україні є десятки неймовірно красивих, часом містичних та унікальних місць. Деякі з них залишаються поза увагою туристів, навідуються туди – одиниці.

Незіпсована дика природа, каміння вкрите мохом, кущі папороті, прозора та блакитна вода, неймовірна форма... Тому UAportal пропонує підбірку п'яти цікавих місць в Україні для подорожей.

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Озеро "Гірське око" (Чернівецька область)

Чернівецька область відома своєю красою та унікальними природними об'єктами. Одним з них є озеро "Гірське око", куди з'їжджаються туристи зі всього світу. Також це місце відоме як Буковинське око, Карпатське око та Чорне око.

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Це озеро природного походження розташовано на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря. Його форма – досить цікава та справді схоже на око, яке зівсібіч оточено гірськими схилами.

Адреса: с. Нижній Яловець, Путильский район, Чернівецька область. GPS координати: 47°51′17″ с. ш. 25°01′24″ в. д.

Озеро "Серце Поділля" (Вінницька область)

Ще одним унікальним туристичним місцем в Україні є озеро "Серце Поділля", яке розташоване на Вінниччині.

Адреса: с. Трудолюбівка, Вінницька область. Географічні координати – 48.946508, 27.867052.

Бухтівецький водоспад (Івано-Франківська область)

Бухтівецький водоспад – одне з найкрасивіших міст Івано-Франківщини, хоч і рекордів водоспад не б'є. Тут тільки один каскад, більш як 8 метрів висоти та 2 метрів широти.

Неподалік від водоспаду розташовується простора галявина, де туристи можуть розбити намети. А за 50 метрів від Бухтівецького водоспаду розташовується Крапельковий водоспад, за 300 м – водоспад Бухтівецький верхній, а за 1,2 км – водоспад Дзвінка.

Адреса: урочище Бухтівець, ліва притока Бистриці Надвірнянської, поблизу села Букове Івано-Франківської області.

Водоспад Бурбун (Хмельницька область)

В каньйоні річки Бобрівка, біля села Лисець Дунаєвецького району Хмельницької області, розташовується райський куточок – водоспад Бурбун.

Водоспад впадає в озеро з дзеркально чистою та прозорою водою. Проте навіть влітку вода тут дуже холодна, а все тому, що ущелина сформувалася з кремнієвих порід і ракушняка. Висота "Бурбуна" – п'ять метрів.

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