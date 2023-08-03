Четыре породы кошек, у которых чаще всего возникают проблемы со здоровьем

Какая порода кошек чаще всего болеет - какие породы кошек имеют проблемы со здоровьем

Французский ветеринар Каркилья Дельфина назвала четыре породы кошек, у которых наиболее часто возникают проблемы со здоровьем. Поэтому важно знать, как ухаживать за такими любимцами.

Эти породы кошек более уязвимы к болезням, чем другие. Об этом с экспертом пообщалось издание Sante Plus.

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Персидская кошка

Персидская кошка - как ухаживать за персидским котом

Из-за своей длинной мягкой шерсти, упавшего носа и больших глаз персидская кошка является одной из самых желанных пород. Однако именно эти же физические характеристики вызывают у этой кошки множество распространенных проблем со здоровьем:

выделение из глаз из-за неправильного формирования слезных протоков,

камни в мочевом пузыре и инфекции,

синдром дыхательных путей,

проблемы с пищеварением,

болезни почек и сердца,

кожные заболевания.

Как ухаживать за персидской кошкой? Эта порода кошек требует регулярного расчесывания и ухода за шерстью, чтобы она не попадалась на глаза и нос.

Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая кошка

С загнутыми вперед ушами и круглой головой кошки этой породы выглядят как плюшевые игрушки, поэтому их достаточно легко узнать. К сожалению, этот вид очень уязвим и подвержен риску возникновения различных патологий, в частности:

тяжелой формы остеоартрита, называемой остеохондродисплазией,

дегенеративных заболеваний суставов, которые в основном поражают коленный, голеностопный и хвостовой суставы,

проблем с сердцем,

хрупкостью пародонта.

Как ухаживать за шотландской вислоухой кошкой? Первое, на что вы должны обратить внимание, если у вас есть шотландец, это ее уши, поскольку они склонны к инфекции, раздражению и клещам. Вы должны проверять их не реже одного раза в неделю. Однако не забывайте также следить за его весом, потому что ожирение может привести к диабету.

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Сфинкс

Сфинкс

Что характеризует эту породу, это ее необычный внешний вид – почти отсутствует мех, большие уши, глаза в форме лимона и кожа, похожая на оленью. Поскольку у этой кошки нет шерсти, ее кожа не защищена от холода, жары или солнечных ожогов.

Кроме того, эта порода может быть подвержена различным заболеваниям, таким как кожные заболевания – пигментная крапивница или рак кожи.

Как ухаживать за сфинксом? Не допускайте, чтобы ваша кошка регулярно подвергалась воздействию солнечных лучей, и возьмите с собой тёплую одежду или одеяло, чтобы согреться в холодное время года.

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Бенгальская кошка

Бенгальская кошка

Что характеризует бенгальскую кошку, так это пятнистый или крапчатый мех, напоминающий мех леопарда. Со всем тем, эти кошки достаточно уязвимы и склонны к развитию определенных проблем со здоровьем, а именно:

проблемы с сердцем,

болезни почек,

цистит (инфекция мочевыводящих путей в мочевом пузыре),

проблемы с глазами, такие как катаракта, энтропион или глаукома.

Как ухаживать за бенгальской кошкой? Поскольку эта порода очень активна и умна, вам нужно давать ей много упражнений. Если у вас нет сада, где кот мог бы свободно играть, рассмотрите возможность установки кошачьего дерева в углу вашего дома или приобретите ему интерактивные игрушки.

Даже если эти породы кошек очень уязвимы и могут испытывать некоторые проблемы со здоровьем, не стоит забывать, что обладание таким животным приносит свою долю ежедневной радости и любви. Вы просто должны быть ответственными, заботясь о них.

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