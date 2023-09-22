Четыре продукта, которые нельзя хранить в холодильнике

Некоторые люди ошибочно полагают, что помещение в холодильник скоропортящихся продуктов будет хорошей идеей. Там они как будто сохранят свежесть.

Однако специалисты в один голос утверждают, что такая привычка не только "убьет" определенные продукты, но и сделает их опасными для здоровья. К примеру, это касается и хлеба.

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Когда хлеб хранится в холодильнике, молекулы крахмала быстро рекристаллизуются при низких температурах, что ускоряет высыхание. Чтобы он оставался максимально полезным и свежим, рекомендуется хранить его при комнатной температуре, а не в холодильнике. Хранить его лучше всего в специальной хлебнице или в бумажной обертке, которая лучше прикрывает хлеб, чтобы в него не мог проникнуть воздух.

Среди других продуктов, которые также не стоит хранить в холодильнике, картофель и лук – два замечательных примера: чтобы дольше наслаждаться питательными свойствами этих овощей, лучше всего хранить их на открытом воздухе на кухне или в кладовке.

Еще одна ошибка, которую мы часто допускаем: мед ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике, даже если банк был открыт. Он очень хорошо сохраняется при комнатной температуре в течение длительного времени и его можно использовать независимо от даты. Однако влияние низких температур приводит к кристаллизации меда.

Однако его все равно можно съесть, воспользовавшись небольшой уловкой, которая вернет ему первоначальный вид. Просто положите его в кастрюлю с водой и нагрейте на водяной бане на слабом огне, пока он не растает. Снимите образующуюся сверху пену и мед снова станет вкусным.

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Напомним, что котлеты получатся невероятно вкусными и нежными, если добавить в фарш секретные ингредиенты. Об этих продуктах знают далеко не все кулинары.

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