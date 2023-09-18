Четыре совета, как снизить расход энергии в стиральной машине и сэкономить

Стиральная машина потребляет много энергии и может значительно увеличить счет за электроэнергию. Узнайте советы, которые позволяют оптимизировать потребление электричества этим устройством.

Следуя нескольким простым советам, вы сэкономите деньги и получите максимальную отдачу от бытовой техники. Для этого вам просто нужно сменить несколько навыков, пишет Sante Plus.

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Как снизить расход стиральной машины?

Чтобы снизить потребление энергии при использовании стиральной машины, воспользуйтесь этими советами в своей повседневной жизни, и вы сможете сэкономить деньги.

1. Используйте программу "Эко" на стиральной машине.

Чтобы сэкономить электроэнергию в стиральной машине, можно сократить время стирки, используя короткий цикл и потребляя меньше энергии. Однако активация "эко" режима в вашей стиральной машине позволит запустить стирку при низкой температуре и сэкономить. Обратите внимание, что при холодной стирке тратится меньше, чем при стирке при 40°C.

2. Не перегружайте барабан стиральной машины.

Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, используя стиральную машину, вы можете использовать этот метод. Когда вы стираете, наполняйте барабан стиральной машины, не перегружая его, чтобы ваша машина работала максимально эффективно. Это позволит вам ограничить стирку и сэкономить электроэнергию.

3. Обратите внимание на дозировку моющего средства в стиральной машине.

Во время стирки в стиральной машине соблюдайте осторожность и не используйте большое количество моющего средства. Ваша машина будет дольше полоскать одежду и, следовательно, потреблять больше электроэнергии.

4. Сократите время сушки.

Чтобы стирать с меньшими затратами, следует сократить время сушки и отжима в стиральной машине и давать одежде высохнуть на воздухе. Вы сэкономите деньги, поскольку будете потреблять меньше энергии, и ваш счет за электроэнергию уменьшится.

Чтобы сэкономить электроэнергию, не забывайте правильно обслуживать стиральную машину, чтобы она всегда работала эффективно и не потребляла много электроэнергии. Чтобы тщательно очистить прибор, можно использовать натуральные и экономичные средства, такие как уксус белый и пищевая сода, запустив пустую машину при температуре 90°C.

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