Четыре способа, чтобы вывести пятно крови из матраса

Чем вывести пятна крови из матраса – как вывести кровь на белом

Матрасы всегда трудно чистить, ведь в стиральную машину их не положишь. Ситуация усугубляется, если речь идет об удалении пятен крови.

Очень стойкие пятна крови проникают в волокна тканей и высыхают. Издание Sante Plus натуральные ингредиенты, которые быстро сделают матрас снова идеально чистым.

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Как вывести пятна крови из матраса

Из-за своего размера, а также из-за толстого состава ткани матрас всегда труднее чистить, когда на его поверхности образуются пятна. И даже кровь легко удаляется с помощью натуральных и экологически чистых растворов.

1. Средство для мытья посуды и белый уксус

Чтобы отмыть кровь, можно смешать в тазу 500 мл белого уксуса и 2 столовые ложки жидкости для мытья посуды из 200 мл теплой воды. Смоченной в этой смеси салфеткой из микрофибры или губкой круговыми движениями протрите пораженный участок. Затем возьмите чистую влажную ткань, чтобы прополоскать матрас.

Если пятно крови засохло, возьмите две тряпки. Первая должна позволять пятно увлажняться, а вторая должна быть сухой, чтобы впитать кровь из матраса. Затем действуйте так же, как и в предыдущем методе, чтобы очистить пятно. Аккуратно потрите пораженный участок зубной щеткой и промойте, чтобы удалить кровь.

2. Перекись водорода

Этот продукт является отличным пятновыводителем для тканей. Если вы заметили пятно крови на матрасе, вылейте это средство на чистую ткань и используйте его, чтобы промокнуть пораженный участок. Затем промойте влажной чистой тряпкой. Повторяйте процедуру до исчезновения пятна. Наконец, используя фен, тщательно высушите матрас.

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3. Марсельское мыло

Вместо того чтобы тратить время на чистку ткани обычным мылом, выберите марсельское мыло. Ведь это замечательное пятновыводитель. Мыло нужно нанести непосредственно на пятно, предварительно смочив его губкой. Вы заметите, что на ткани образовалась мыльная корка. Дайте ему высохнуть на воздухе, прежде чем протирать загрязненный участок. Используйте зубную щетку для удаления излишков мыла.

4. Мука

Этот продукт может стать отличным пятновыводителем. Для этого смешайте муку с водой до получения полужидкой пасты. Нанесите смесь на пятно и дайте ему высохнуть в течение часа. Используя мягкую щетку, потрите пятно, чтобы удалить остатки муки. Используя влажную ткань, протрите поверхность матраса и дайте высохнуть на воздухе. Эту же технику можно заменить кукурузным крахмалом или детским тальком.

Эти несколько приемов позволяют легко удалить пятно крови из матраса. Эти домашние рецепты оказывают влияние на ткани и не оставляют следов.

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