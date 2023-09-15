Четыре способа, как избавиться от неприятного запаха в автомобиле

Ароматизаторы для авто из натуральных ингредиентов – что делать, чтобы в машине хорошо пахло

Автомобили имеют тенденцию плохо пахнуть, если не производить регулярное техническое обслуживание и убирать. Удалить неприятный запах можно с помощью простых вещей, которые есть на каждой кухне.

Советы по дезодорации салона машины дали эксперты Sante Plus. Для этого вам нужны чайные пакетики, пищевая сода, белый уксус или порошковая глина.

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Чайный пакетик

Чайный пакетик можно использовать для ухода за автомобилем. Если разместить его на приборной панели, то он может впитывать стойкие запахи, влагу.

Таким образом, чайный пакетик является естественной альтернативой продаваемым в магазинах дезодорантам. Его эффект может длиться больше месяца. Чтобы дезодорировать автомобиль, сначала начните с очистки салона автомобиля, удалив пыль, грязь и крошки из ковров или под сиденьями.

Затем выберите использованный чайный пакетик по своему вкусу и дайте ему высохнуть, прежде чем положить его на приборную панель автомобиля. Не стесняйтесь регулярно заменять чайные пакетики, чтобы салон вашего автомобиля оставался свежим.

Вы также можете использовать неиспользованный чайный пакетик. Для этого просто повесьте его на центральное зеркало или разместите на приборной панели. Его эффект потрясающий!

Если чайные пакетики кажутся вам некрасивыми, вы можете сделать освежитель воздуха самостоятельно. Для этого возьмите выбранный вами бумажный пакетик и уложите в него чайные травы на ваш выбор.

Пищевая сода

Пищевая сода – натуральный и экологичный продукт, который очень эффективен в устранении стойких запахов, остающихся в вашем автомобиле. Для этого насыпьте немного пищевой соды на ковры и сиденья и оставьте на несколько часов или, по возможности, на ночь, а затем пропилососьте излишки. Этот экономический совет позволит вам легко устранить любой неприятный запах, происходящий от ваших домашних животных, а также вызванный табаком.

Чтобы дезодорировать комнату и надушить ее, можно наполнить 2/3 банки пищевой содой и добавить 30 капель эфирного масла на ваш выбор. Закройте банку и хорошо перемешайте. Чтобы ощутить приятный аромат эфирного масла, проткните крышку банки. Также не забывайте регулярно обновлять пищевую соду, чтобы поддерживать эффективность вашего натурального дезодоранта.

Белый уксус

Белый уксус также эффективен для удаления неприятных запахов из автомобиля. Хотя его запах сильный, будьте уверены, он быстро испаряется. Если, несмотря на это, вы не переносите эту вонь, можно смешать белый уксус с несколькими каплями эфирного масла на ваш выбор и рассеять смесь внутри автомобиля.

Порошковая глина

Чтобы поглотить неприятные запахи, насыпьте немного порошкообразной глины в перфорированную коробку, которую вы будете держать под сиденьем. В качестве примера можно использовать пустую спичечную коробку.

С помощью этих натуральных советов вы можете дезодорировать свой автомобиль и устранить неприятные запахи без использования химикатов.

Напомним, что некоторые натуральные продукты помогут восстановить блеск и цвет темных вещей. Самое интересное, что они есть на каждой кухне.

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