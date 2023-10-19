Четыре способа сохранить лимоны в течение длительного времени, чтобы они не заплесневели

Что сделать, чтобы лимоны долго не плесневели - как правильно хранить лимоны

Лимон – незаменимый цитрусовый фрукт в осенне-зимний период и помогает в уходе за жилищем. Если они будут долго лежать, то есть риск увидеть их гниющими и испорченными.

Откройте для себя четыре способа сохранить лимоны в течение длительного времени, чтобы они не цвели и не выбрасывались впустую. Об этом сообщили в Sante Plus.

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1. В формах для кубиков льда. Этот совет позволит вам не тратить понапрасну лимоны и надолго сохранить их свежесть.

Возьмите лимоны, натрите их цедру, затем выжмите сок, разложите все по формам для кубиков льда. Все, что вам нужно сделать, это положить в морозилку. Когда они хорошо застынут, извлеките их из форм, поместите в изолированный силиконовый пакет и положите обратно в морозилку. Вы можете доставать их, когда захотите, и использовать по необходимости.

2. Зубочистки. Как известно, у нас часто привычка разрезать пополам лимон и использовать только его половину, а другую часть положить обратно в холодильник. Однако ошибка, которую допускают почти все, состоит в том, что мы оставляем эту половину открытой. Очевидно, что лимон утратит свежесть и питательные свойства. Используйте зубочистку, вставляя их между одной и другой половинками лимона, чтобы соединить их. Таким образом, он останется свежим в течение нескольких дней и будет готов к использованию.

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3. Вода. Поместите лимоны в контейнер и добавьте достаточное количество воды, чтобы покрыть их полностью. Закройте контейнер и поставьте все в холодильник минимум на 2–3 дня. С другой стороны, если вам нужно сберечь только половинку лимона, положите половину вверх дном в блюдце, наполненное водой, чтобы сохранить мякоть.

4. Соленая приправа. Возьмите форму для запекания и уложите слой морской соли внутрь. Затем добавьте цедру 5 лимонов, смешайте все вместе. Далее влейте сок из выжатых лимонов (конечно больше), выпекайте при температуре 190° около 20 минут затем еще 10 при 150°. Извлеките блюдо из духовки и дайте остыть. В конце концов поместите все в стеклянную банку. Вы только что создали соус, который идеально подходит к пасте, холодному рису, салатам и т.д.

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