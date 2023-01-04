Четыре знака зодиака обладают 'дурным глазом': их лучше не злить

Есть люди, которые обладают настолько сильной негативной энергетикой, что способны влиять на жизнь других людей. Говорят, что у них "дурной глаз", но на самом деле это связано со знаком зодиака.

По словам астрологов, способность к сглазу наиболее выражена у Скорпионов, Близнецов, Рыб и Козерогов. Их лучше не злить, ведь такие враги очень опасны.

Скорпионы знают, что способны "уничтожить" соперника как словом, так и взглядом, и пользуются этим без угрызений совести. С ними лучше не связываться.

Близнецов считают энергетическими вампирами, поскольку они отбирают силы у тех людей, с которыми общаются. Их собеседники могут плохо себя чувствовать и страдать от "черной полосы".

Рыбы и Козероги таят в себе негатив длительное время, но однажды могут сорваться. И тому человеку, который пострадает от их действий, не позавидуешь. Уроженцы этих знаков навлекают всевозможные беды на тех, кого считают обидчиками.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.