Чотири знаки зодіаку мають 'погане око': їх краще не злити

Є люди, які мають настільки сильну негативну енергетику, що здатні впливати на життя інших людей. Кажуть, що у них "погане око", але насправді це пов'язано зі знаком зодіаку.

За словами астрологів, здатність до пристріту найбільш виражена у Скорпіонів, Близнюків, Риб та Козерогів. Їх краще не злити, адже такі вороги дуже небезпечні.

Скорпіони знають, що здатні "знищити" суперника як словом, так і поглядом, і користуються цим без докорів совісті. З ними краще не зв'язуватись.

Близнюків вважають енергетичними вампірами, оскільки вони відбирають сили в тих людей, з якими спілкуються. Їхні співрозмовники можуть погано почуватися і страждати від "чорної смуги".

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Риби та Козероги тримають у собі негатив тривалий час, але одного разу можуть зірватися. І тій людині, яка постраждає від їхніх дій, не позаздриш. Уродженці цих знаків накликають усілякі біди на тих, кого вважають кривдниками.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.