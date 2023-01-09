Четырем знакам зодиака не везет в любви: им постоянно разбивают сердце

Многие мечтают найти свою вторую половинку и построить гармоничные отношения, но некоторым это дается очень трудно. Им постоянно разбивают сердце, а счастье исчезает в тот момент, когда казалось, что оно близко.

По словам астрологов, в любви не везет четырем уроженцам зодиакального круга, и это не случайность. В списке – Водолеи, Скорпионы, Козероги и Весы.

Водолей

Уроженцы этого воздушного знака очень ценят свободу и независимость. И даже если они очень влюблены, то не откажутся от своего пространства, друзей и любимого хобби. Водолеям трудно найти человека, который разделял бы их взгляды на жизнь, а еще труднее – удержать его рядом.

Скорпион

Скорпионы очень скрытны, они редко говорят о своих чувствах, да и не торопятся говорить по душам со второй половинкой. Рано или поздно это станет большой проблемой в союзе, ведь испытания, с которыми сталкиваются пары, решать без диалога не возможно. Если уроженцы знака не исправят ошибки, они обречены на несчастья.

Козероги

Уроженцы этого знака очень амбициозны, они ставят себе большие цели в жизни и достигают их любой ценой. Однако в гонке за карьерой и деньгами они забывают о своей второй половинке. Настоящим ударом для Козерогов может стать новость о разрыве – они ведь были уверены в том, что все и так хорошо.

Весы

Весы отличаются своей нерешительностью, им трудно принимать решения, поэтому часто они предпочитают плыть за течением. Иногда это приводит к тому, что уроженцы знака вступают в брак не с тем человеком, которого действительно любят, и не могут построить гармоничные отношения. В итоге остаются с разбитым сердцем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.