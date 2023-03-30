Четырем знакам зодиака сильно не повезет в апреле

Четырем знакам зодиака нужно вооружиться достаточным терпением и хладнокровием. Апрель не очень хорошо будет относиться к ним.

Не нужно паниковать или бояться, просто стоит быть осторожнее и готовы решать любые проблемы. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака нужно подготовиться к неудачам.

Козерог

Вы будете страдать от всего, что связано с отношениями. Есть более важные вещи, чем работа и обязательства, например люди, которые рядом с вами. Вы явно любите и заботитесь о них, но вы также должны показать им это, чтобы уменьшить жалобы или недовольство.

Полная луна в Весах 6 апреля, молодая луна и солнечное затмение 20 числа, ставят вас перед подобной дилеммой. Ваш партнер может столкнуться с проблемой и нуждаться в помощи или поддержке, но, возможно, больше не прощает вашей собственной холодности, отсутствия понимания или острого интереса и может захотеть покинуть вас.

Весы

Марс делает вас раздражительными, и вы раздражаетесь или вырываетесь из-за малейшей вещи, поэтому отношения с людьми в профессиональной сфере будут сложными. Рабочие вопросы будут достаточно напрягать, или вас обременят дополнительными обязанностями или инициативами.

Поле битвы переносится на остальные ваши отношения с полной луной в вашем знаке, 6 апреля, пытаясь примирить непримиримое, без особого успеха. 20 числа с затемнением новолуния в Овне, революция другой стороны или большая вспышка может привести к расхождению путей как с деловым партнером, так и со второй половинкой.

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Близнецы

Ваши затраты возрастут вдвое, поэтому тревога и неуверенность охватят вас, но также есть вероятность того, что вы внезапно увлечетесь потребительским безумием. Это приводит к потере денег больше, чем вы получаете. То же касается любовных дел, поскольку желаний будет много.

Не забывайте о Сатурне в Рыбах, который ставит препятствия в вашей профессиональной карьере, усложняет продвижение или утруждает вас дополнительными задачами. Полнолуние 6 апреля будет иметь любовь, но также и разлуку, если ваш партнер застанет вас за флиртом налево и направо.

Рак

Марс может быть в вашем знаке и подталкивать вас к действиям и реакциям, однако у вас тоже есть эмоциональная нестабильность. На этом этапе она может вызвать гораздо больше проблем, как в семейной, так и профессиональной сферах. Возможно произойдет беда у вас дома или на работе.

Вы можете быть несправедливыми и обвинить кого-нибудь. Вы можете получить первую дозу неудач в полнолуние 6 апреля, но более вероятно, что удар произойдет с затемнения новолуния 20 апреля.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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