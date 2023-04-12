Чистый Четверг: почему верующие несут страстный огонь из церкви и которую он имеет магическую силу

Церковный обряд несения страстного огня является одним из важнейших верований в христианской традиции, особенно в странах Восточной и Центральной Европы. Этот обряд проводится в ночь на Великую Пятницу, во время которой верующие выходят из церквей с огнем, считающимся святым. Считается, что этот страстный огонь обладает особой магической силой и может приносить благословение и защиту тем, кто его несет и использует.

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Одна из известнейших легенд о происхождении страстного огня связана с христианской историей. Согласно этой легенде, когда Иисус Христос был распят на кресте, то небо озарилось светом, а вокруг разлегался огонь. Из этого огня и происходит страстный огонь, который священнослужители извлекают из церковного престола во время церковного обряда на Великую Пятницу.

Страстный огонь считается очень святым и обладает многочисленными магическими свойствами. По поверью, огонь может очистить верующих от грехов, защитить от бед и приносить счастье и здоровье. Многие верят, что страстный огонь обладает способностью уничтожать негативную энергию, успокаивать злых духов и приносить душевное спокойствие.

Одна из важных традиций, связанных с этим обрядом, – нести страстный огонь из церкви домой, считая его даром от Бога. Несение страстного огня из церкви домой считается особым обрядом, происходящим во время ночной процессии. Верующие несут страстный огонь, горящий на протяжении всего обряда. Это считается святым огнем, который не может погаснуть, и люди верят, что он обладает особой благодатной силой.

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Верующие, несущие страстный огонь из церкви домой, считают этот обряд особым благословением и даром от Бога. Верят, что страстный огонь может приносить защиту от бед и несчастий, отгонять злые мысли и энергии, а также помогать в лечении болезней. Считается, что огонь может очистить дом от негативной энергии и приносить в нее благословение.

Страстная свеча – великая святыня, она действительно имеет лечебную силу, она воспламеняется в час тяжелого горя, болезни, стихийного бедствия и всегда, когда человек обращается за помощью Божьей.

Страстный огонь имеет большое значение в различных праздничных обрядах и традициях. Например, в некоторых странах страстный огонь используется для зажигания костров на Пасху или зажигания свечей во время освящения воды в день Иордана. Верующие считают, что этот огонь обладает особой благодатной силой, которая может разжечь веру в сердцах людей.

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