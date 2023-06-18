Что делать, чтобы куриная печень не "стреляла" во время жарки: простой лайфхак

Что сделать с куриной печенью, чтобы она не брызгала во время жарки

Когда мы готовим куриную печень, часто сталкиваемся с тем, что она брызжет маслом, которое может быть опасным. Профессиональные повара поделились ценным лайфхаком, который поможет нам избавиться от этого неудобства.

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Куриную печень рекомендуют включать в свой рацион, поскольку этот продукт содержит почти столько же белка, сколько диетическое куриное мясо. Печень богата витамином В9 (фолиевая кислота), который важен для иммунной и кровеносной систем, витамином А, который необходим для здоровья глаз и кожи, а также содержит магний, фосфор и железо. В 100 г печени содержится суточная норма железа, поэтому регулярное потребление печени может помочь в лечении анемии на уровне лекарственных препаратов.

Однако приготовление куриной печени может стать испытанием, если мы не знаем одного простого лайфхака. Секрет заключается в излишней воде, содержащейся в печени, особенно если она была заморожена. Тем не менее, есть простой способ избавиться от этого чрезмерного увлажнения – достаточно проколоть каждый кусочек печени вилкой. Затем оставьте ее в течение часа, чтобы вода стекла. Перед жаркой следует хорошо просушить печень бумажными полотенцами.

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