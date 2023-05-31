Легкий и ароматный: салат из молодой капусты с заправкой из нерафинированного масла от Евгения Клопотенко.

Легкий, душистый салат, весь секрет которого в необычной заправке. Готовится салат очень быстро и просто.

Ингредиенты

Для салата:

1 небольшая молодая капуста

½ ч. л. зерен фенхеля

Для душистого масла:

5 ст. л. нерафинированного масла

1 ч. л. сухой мяты

1 ч. л. орегано

соль и перец по вкусу

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Способ приготовления:

1. Душистое масло: В кастрюлю вылейте масло и добавьте сухую мяту и орегано. Прогрейте 2 минуты, но не доводите до кипения. Охладите.

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2. Нарежьте капусту.

3. Капусту выложите в миску и разомните. Добавьте перец и фенхель. Полейте душистым маслом и перемешайте.

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