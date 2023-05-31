Легкий и ароматный: салат из молодой капусты с заправкой из нерафинированного масла от Евгения Клопотенко.
Легкий, душистый салат, весь секрет которого в необычной заправке. Готовится салат очень быстро и просто.
Ингредиенты
Для салата:
1 небольшая молодая капуста
½ ч. л. зерен фенхеля
Для душистого масла:
5 ст. л. нерафинированного масла
1 ч. л. сухой мяты
1 ч. л. орегано
соль и перец по вкусу
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Способ приготовления:
1. Душистое масло: В кастрюлю вылейте масло и добавьте сухую мяту и орегано. Прогрейте 2 минуты, но не доводите до кипения. Охладите.
2. Нарежьте капусту.
3. Капусту выложите в миску и разомните. Добавьте перец и фенхель. Полейте душистым маслом и перемешайте.
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