Что делать, чтобы тесто быстрее поднялось: лайфхак от кондитеров

Приготовление выпечки может занять много времени, особенно, когда тесту нужно подняться. Обычно этот процесс занимает минимум пол часа, а некоторые рецепты требуют повторения его два или даже три раза. Однако существует простой способ ускорить этот процесс, который можно использовать.

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Опытные кондитеры используют один простой трюк – они вставляют кусок макаронины в тесто. Однако важно, чтобы макаронина имела полость внутри, подобную классическим макаронам, не подойдут спиральки, бантики или другие формы.

Секрет быстрого поднятия теста состоит в том, что воздух будет проходить через отверстие в макаронине, что будет способствовать более быстрому подъему теста. Поэтому можно вставить не одну, а даже три макаронина для более эффективного результата.

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