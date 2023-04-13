Что делать, если автомобиль не заводится: топ-5 советов

Что проверить, если авто не заводится

Если ваше авто не заводится, то не следует сразу паниковать. Сначала, нужно провести небольшую проверку. Автомобильные эксперты рассказали об основных возможных причинах, почему автомобиль может не заводиться, и дали советы по самостоятельной проверке и решению проблемы.

Читайте также: Как сделать ароматизатор воздуха для авто своими руками, вместо привычной "елки"

Проверьте уровень топлива в баке. Отсутствие топлива может быть одной из причин, почему автомобиль не заводится. Если уровень топлива низкий, следует долить топливо и попытаться завести автомобиль снова; Проверьте заряд аккумулятора. Низкий уровень заряда может быть еще одной причиной, почему автомобиль не заводится. Можно зарядить аккумулятор или использовать запасной аккумулятор, если он есть; Проверьте правильность вставки ключа зажигания и положения передачи. Неправильная установка ключа или неправильное положение передачи (например, если автомобиль находится в режиме "нейтраль") могут препятствовать заведению двигателя; Проверьте подачу топлива к двигателю. Можно попытаться завести автомобиль на несколько секунд, а затем нюхать воздух на наличие запаха топлива, что может свидетельствовать о подаче топлива к двигателю; Проверьте работу стартера. Неисправный стартер может быть одной из причин, почему автомобиль не заводится, и может потребовать ремонта или замены;

Если после выполнения этих проверок автомобиль все еще не заводится, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту по диагностике и ремонту. Он сможет определить точную причину проблемы и решить ее эффективно.

Напомним, ранее мы писали о 3 простых советах, которые помогут извлечь сломанный ключ из замка авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!